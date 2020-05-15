Москва, , 14:07 — REGNUM Российские призывники должны иметь при себе справки с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии со ссылкой на решения в ходе заседания оперативного штаба ведомства.

«Генерал-лейтенант Алексей Кузьменков подчеркнул, что необходимо осуществлять отбор личного состава в формируемые команды только при наличии документального подтверждения отрицательного результата исследования на новую коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Помимо этого, была поддержана идея транспортировки призывников от вокзалов и аэропортов до воинских частей, а также обеспечения их средствами индивидуальной защиты.