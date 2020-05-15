Кострома, 15 мая 2020, 14:07 — REGNUM В детских лагерях Костромской области отменена первая смена. Об этом 14 мая заявила заместитель губернатора региона Ольга Ерёмина. Решение касается всех загородных оздоровительных учреждений и летних пришкольных лагерей.
Начнут ли работать лагеря в июле и августе 2020 года, пока не ясно. Сейчас специалисты регионального оперативного штаба разрабатывают конкретные формы летнего досуга детей с учётом соображений безопасности. Не исключено, что во время каникул ребятам разрешат работать.
Тем временем, в Костромской области по-прежнему остаётся непростой ситуация с открытием детских садов. Начиная с 12 мая в регионе заработало большинство предприятий и организаций, исключая развлекательные заведения, ТЦ и общепит. Работающие родители нуждаются в присмотре за детьми, а инфекционисты просят не увеличивать количество дежурных групп в учреждениях, боясь распространения коронавирусной инфекции. Известно, что сейчас во всех муниципалитетах области идёт формирование малых групп. Туда смогут попасть дети костромичей, которые лишены помощи родственников. О решениях, принятых по ситуации, власти сообщат в ближайшее время.