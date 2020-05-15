Архангельск, , 14:07 — REGNUM За сутки коронавирус SARS-CoV-2 подтвержден у 52 человек. Обще число зараженных с начала эпидемии выросло до 638, и них 246 уже выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Новые случаи заражения выявлены в областном центре, из них два человека — пациенты карантинных отделений Архангельской областной клинической больнице. 29 случаев заражения выявлен в Северодвинске, по одному — в Новодвинске и Мирном.

Новая коронавирусная инфекция была выявлена и у двух скончавшихся — 47-летней пациентки Архангельской областной клинической больницы и у 79-летней пациентки Котласской ЦРБ. Точные причины смерти будут известны после патологоанатомического исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, первая и пока единственная смерть в «коронавирусной» статистике Архангельской области былазарегистрирована13 апреля — скончалась пожилая женщина. Однако опасная инфекция была обнаружена у трех других скончавшихся пациентов. Точная причина их смерти пока не установлена.