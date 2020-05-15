Грозный, , 14:05 — REGNUM В Чечне будут проведены курсы для врачей и медсестер, работающих с пациентами, у которых диагностирован COVID-19. Дополнительную противоэпидемическую подготовку пройдут более 3000 медработников.

Курс состоит из 36 часов, рассказал ТАСС первый проректор Чеченского государственного университета Заур Киндаров. Лекции будут читать преподаватели вуза и приглашенные специалисты НМИЦ кардиологии Минздрава РФ и Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени Кулакова. Также для медработников будет проведен образовательный модуль по стресс-обусловленным психическим расстройствам в условиях сложного режима работы.

Как рассказал проректор, краткосрочный обучающий цикл для врачей, работающих в «красной» зоне начали проводить еще до рекомендаций федерального центра. Для учебы было выделено два аппарата ИВЛ, на которых отрабатывалась методика проведения реанимационных мероприятий для больных с коронавирусом.