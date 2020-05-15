Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM Красносельский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест ранее задержанного по подозрению в получении взятки заместителя главы администрации Красносельского района города Алексея Миронова. Об этом 15 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В Петербурге под домашний арест отправлен замглавы Красносельского района Фото: объеденная пресс-служба судов Петербурга

Ранее ИА сообщало, что Алексея Миронова обвиняют в совершении преступлений «Покушение на получение взятки», «Покушение на посредничество во взяточничестве». Следствие установило, что с 14 февраля по 13 мая текущего года Миронов будучи должностным лицом — заместителем главы администрации Красносельского района отвечающим за сферу ЖКХ из корыстных побуждений, в ходе личных встреч на и телефонных переговоров предложил советнику генерального директора ООО «Строй-Сити» передать ему через посредника не менее 300 000 рублей. Взамен он обещал покровительство и помощь в заключении с администрацией контрактов на выполнение работ в подведомственным району учреждениях.

Получив согласие, представитель компании, в сопровождении полиции, передал взятку заместителя директора СПб ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга» Владимира Шулицкому после чего тот был задержан, а в кабинет Миронова пришли с обысками.

Кроме того, как уточняют в суде, в период с 1 апреля по 12 мая Миронов, действуя из корыстных побуждений, в ходе личных встреч и телефонных переговоров предложил генеральному директору ООО «Восход», передать ему также через посредника — Шулицкого, взятку не менее 1 500 000 рублей за обещанное покровительство. Деньги также были переданы чиновнику посредником, а во время обысков часть суммы изъята.

13 мая Алексея Миронова задержали, после предъявили обвинение.

«Вину не признает, просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу фактической регистрации», — отметили в суде.

Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 13 июня 2020 года.

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