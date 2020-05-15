Тбилиси, , 14:01 — REGNUM Даты окончания учебного года для разных групп школьников назвал премьер-министр Грузии Георгий Гахария 15 мая на представлении антикризисного плана в сфере образования. Об этом сообщает агентство Report.

Глава грузинского правительства сообщил, что для выпускников обучение закончится 20 мая, для первоклассников — 27 мая, а для остальных учеников школ — 15 июня.

«Мы предприняли шаги в сфере образования, которые были необходимы для предотвращения распространения коронавируса в школах <…> Министерство образования смогло мобилизовать все ресурсы и перевести обучение в режим онлайн», — сказал Гахария.

Стоит отметить, что сначала в рамках профилактики эпидемии коронавируса занятия в школах Грузии были приостановлены 4 марта. Затем было организовано дистанционное обучение. Занятия проводились онлайн, также на Общественном телевидение показывали уроки в рамках проекта «Телешкола».

Читайте ранее в этом сюжете: Минобразования Грузии включится в глобальные инициативы Microsoft

Читайте развитие сюжета: Экзамены для выпускников школ в Грузии пройдут в обычном режиме – Гахария