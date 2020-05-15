Москва, , 13:57 — REGNUM Если рассматривать вопрос о выдаче пособия для покупки масок и перчаток, то это выльется в еще одно не очень эффективное администрирование, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя предложение о введении пособия на маски и перчатки.

«Но в то же время, вводя в регионах масочный режим, власти должны понимать, что требовать соблюдать его можно только при доступности средств защиты.

А если семья, например, из трёх человек живет на пособие, и даже, если представить, что им потребуется всего по одной маске в день — это для семейного бюджета может обойтись, например, около 3 тыс. рублей в месяц при цене маски 30−35 рублей на одного члена семьи, на троих — 9 тыс. рублей. Это недёшево.

Но вместо того, чтобы давать пособие, проще отрегулировать процесс бесплатного обеспечения масками с производителями масок. Но бесплатно производство работать не может.

В этом случае региональные власти могут сами закупать или дотировать производство и установить единую минимальную стоимость маски, например, до 10 рублей.

Могут поддержать все учреждения, которые будут либо выдавать, либо продавать маски по минимальной цене

А может сложиться и другая ситуация — пособие выдадут, а эти деньги могут пойти на другие цели. Гражданин будет ходить в одной маске не один день.

Получается, что толку в таких мерах не будет. Поэтому выплата пособия нуждается в проработке», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести специальное пособие на покупку масок, перчаток и других средств защиты.

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