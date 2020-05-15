Северо-Енисейский район, Красноярский край, , 13:55 — REGNUM Власти Красноярского края усилят меры против распространения коронавируса на территориях, где работы ведутся вахтовым методом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, соответствующие изменения внесены в указ о борьбе с распространением SARS-CoV-2.

Согласно поправкам, работодатель должен размещать вахтовиков в специально приспособленных помещениях на две недели до выезда к месту работы. За два дня до начала работы их будут проверять на заражение коронавирусом.

«Если тестирование даст положительный результат, то в отношении работника и его контактных лиц будет организован комплекс соответствующих противоэпидемических мероприятий с запретом выезда», — отметили в правительстве.

Напомним, ранее был выявлен очаг заражения коронавирусом в вахтовом посёлке Олимпиадинского горно-обогатительного комбината в Северо-Енисейском районе. Как сообщало ИА REGNUM, здесь был развёрнут мобильный госпиталь на 400 пациентов.

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