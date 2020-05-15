Нур-Султан, , 13:51 — REGNUM В Казахстане планируют внедрить обязательную норму мониторинга источников выбросов. Об этом 15 мая заявил заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов республики Ахметжан Примкулов на брифинге.

«Общество имеет право знать реальную картину по выбросам предприятий», — считает замминистра. По его словам, автоматизированный мониторинг позволит сократить количество проверок бизнеса.

Примкулов отметил, что проект экологического Кодекса Казахстана направлен на привлечение общественности к решению вопросов охраны окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала карантина концентрация фенола в воздухе Алма-Аты сократилась в 60 раз. В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана это связывают со снижением транспортного потока в городе.

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