Иваново, , 13:50 — REGNUM Глава Иванова Владимир Шарыпов возглавит список «Единой России» на выборах депутатов Ивановской городской думы, которые запланированы на 13 сентября 2020 года.

О данном решении Шарыпов сообщил губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому 14 мая, губернатор решение поддержал.

«Как мэр города не могу стоять в стороне, когда решается его судьба. Впереди выборы, и реализация всех наших общих проектов напрямую будет зависеть от того, какой получится @ivgorduma. Никогда не был (даже по моей ленте здесь это видно) и не планирую становиться политиком, но хочу быть уверенным, что Иваново продолжит развиваться, не снижая темпов. И я чувствую в себе и своей команде силы для того, чтобы сделать родной город лучше», — прокомментировал решение сам Шарыпов на своей странице в Instagram.