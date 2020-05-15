Тбилиси, , 13:51 — REGNUM В Грузии за нарушение комендантского часа и других ограничений режима чрезвычайного положения (ЧП) за сутки оштрафовали 119 человек. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным ведомства, больше всего штрафов выписали гражданам, которые ночью находились на улице в ночное время. Их было 104 человека. Еще 10 граждан оштрафовали за то, что нарушали социальную дистанцию в общественных местах.

Также сообщается о наказании штрафов пяти водителей за то, что в автомобиле находилось более трех человек.

Напомним, в Грузии за нарушение режима ЧП, введенного, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса, штрафуют на 3000 лари (примерно $940). Штрафы можно обжаловать в суде в течение 30 суток после того, как их выпишут.

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