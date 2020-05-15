Стокгольм, , 13:54 — REGNUM Приближается пора летних отпусков, однако для работников сферы здравоохранения Швеции все еще неясно, когда же медработникам позволять реализовать свое право на отдых. Поэтому профсоюзы требуют, чтобы правительство Швеции взяло на себя координирующую ответственность за обеспечение реализации прав трудящихся, занятых в здравоохранении, именно в той сфере социальных услуг, которая позволила сохранить тысячи жизни людей во время пандемии коронавируса. Об этом 15 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что в шведских СМИ появилась информация о том, что медработникам не предоставляют график отпусков, потому что эпидемия коронавируса в стране еще продолжается, хотя уже и не в таких масштабах.

Ранее в Агентстве здравоохранения Швеции заявили о прохождении фазы плато и постепенном снижении темпов распространения коронавирусной инфекции в обществе. Теперь же медработники предлагают поговорить о графике своих заслуженных отпусков.

«Мы считаем, что существует необходимость в координации действий со стороны государства, когда необходимо выяснить, нужно ли держать все отделения по уходу за больными открытыми», — заявила Синева Рибейро, председатель одного и профсоюзов, требуя от правительства Швеции вмешаться и прояснить ситуацию с отпусками.