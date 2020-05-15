Сингапур, , 13:47 — REGNUM Исламский религиозный совет Сингапура принял решение об отмене паломничества в Мекку и Медину для мусульман страны. Об этом 15 мая сообщается в заявлении совета.

«В ходе консультации с министерством здравоохранения, было принято решение отложить хадж на 2021 год», — говорится в заявлении.

Причиной указанного решения стала угроза распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, Сингапур является одной из наиболее пострадавших от эпидемии стран в Юго-Восточной Азии. Число выявленных случаев заражения коронавирусом здесь превысило 26 тыс. человек.

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