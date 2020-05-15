Москва, , 13:43 — REGNUM России до сих пор не хватает первоклассных средств защиты от пандемии коронавируса. Дефицит масок и респираторов пока налицо, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя покупку Москвой крупнейшего производителя масок.

«Спрос на эту категорию медицинских товаров резко взлетел еще в начале февраля 2020 года, когда стало понятно, что коронавирус не обойдет Россию стороной.

Правительство Москвы по сути сделало логичный и оперативный шаг, купив еще в марте крупнейшую в России компании по производству медицинских масок.

Сегодня стратегически важно на региональном и федеральном уровне контролировать ситуацию, понимать честную систему ценообразования, оперативно контролировать и управлять всем спектром задач по жизнедеятельности города.

На текущий момент производственная мощность компании составляет почти 3 млн масок в сутки, ее планируют довести до отметки 4 млн масок в день. Это вселяет надежду на исчезновение дефицита, прозрачное ценообразование и контроль ситуации.

Важный вопрос касается запредельной себестоимости масок. По данным из открытых источников она выросла с начала 2020 года почти в шесть раз. Почему нам говорят о таких цифрах — непонятно, этот вопрос также нужно взять под контроль надзорным органам.

Странно, что по-прежнему Россия закупает маски в Китае и других странах и одновременно поставляет дефицитные товары в недружественные страны мира», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, московские власти в марте 2020 года приобрели «Компанию инновационных технологий» (ООО «КИТ») — крупнейшего производителя медицинских масок в России.

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