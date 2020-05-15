Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Все медики регионов Северо-Запада России, которые работают с больными COVID-19, уже получили доплаты из федерального бюджета за апрель. Об этом отчитались в аппарате полномочного представителя президента по Северо-Западному федеральному округу Александра Гуцана.

Всего на эти цели для регионов СЗФО выделено 2,1 млрд рублей из федерального бюджета. Все субъекты РФ уже заключили соглашения с Минздравом на перечисление целевых средств на выплаты медикам.

«За апрель 2020 года в округе установленным категориям работников выплаты осуществлены в полном объеме», — утверждают в полпредстве.

Количество медиков, получивших стимулирующие доплаты за выполнение особо важных работ по поручению президента Владимира Путина, в полпредстве пока уточнить не смогли.

Ранее глава государства поручил перечислить все доплаты до 15 мая 2020 года.

Федеральные доплаты должны составить 80 тыс. рублей в месяц для врачей, 50 тыс. рублей — для среднего медперсонала, 25 тыс. рублей — для младшего персонала.

Кроме того, петербургские власти установили и свои доплаты из регионального бюджета: по 50 тыс. рублей врачам в месяц, по 25 тыс. — среднему и младшему медперсоналу.

По данным губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, к этому дню около 9,4 тыс. медиков Петербурга получили 150 млн рублей на всех. Об этом он сообщил на отчете перед городским Заксобранием 13 мая. На вопрос, почему так получилось, что каждый из этих медиков в среднем получил только по 16 тыс. рублей, губернатор не ответил.

В Ленобласти, по данным администрации, надбавки за помощь пациентам с COVID-19 начислены 3 тыс. 529 сотрудникам больниц, на выплаты медработникам за апрель направлено почти 130 млн рублей. Апрельская надбавка варьируется от 16 до 80 тыс. рублей на человека, в среднем — по 37 тыс. рублей. Доплаты за апрель в первичном звене получили 1342 сотрудника, в стационарах — 949 человек, в скорой помощи — 1238 работников. При этом 1065 медиков получают надбавку от 25 до 80 тыс. рублей за особо важные работы, из них 558 сотрудников стационаров и 507 — скорой помощи, сообщили в администрации Ленобласти.