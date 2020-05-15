Брюссель, , 13:38 — REGNUM Общее количество выявленных носителей нового коронавируса на территории Бельгии за последние сутки увеличилось на 356 и теперь составляет 54 566 человек. Об этом 15 мая рассказали в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.

Также уточняется, что за этот же период в Бельгии лот COVID-2019 умерло 56 человек и в результате этого общее число летальных исходов от нового заболевания составляет 8 959 человек.

Кроме этого за минувшие сутки в стране попали в больницы 67 заболевших и 190 выздоровело от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая на территории Бельгии началась поэтапная отмена карантинных ограничительных мер, связанных с пандемией нового коронавируса, а с 11 мая начали работу компании, чья деятельность не связана с прямым контактом с клиентами.