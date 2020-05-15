Горно-Алтайск, , 13:38 — REGNUM Построить в 200 км от Горно-Алтайска посёлок для участников группы «Ласковый май» планирует продюсер Андрей Разин. На своей странице в инстаграм он написал, что артисты поселяться там в случае повторения эпидемии. Он также посоветовал «олигархам» последовать его примеру, а не покупать недвижимость за рубежом.

«Ведь здесь можно дышать экологически чистым воздухом, а также есть экологически чистые продукты. И тогда, поверьте, никакая эпидемия нам не будет страшна и вы будете жить много-много лет», — отметил он.

Продюсер добавил, что многие крупные предприниматели уже имеют на территории двух алтайских регионов дачи. Они строят, по его словам, небольшие автономные жилые массивы со всем необходимым для жизни.

Добавим, что с началом эпидемии коронавируса жители Республики Алтай потребовали от властей закрыть въезд для гостей из других регионов. Однако, как сообщало ИА REGNUM, глава региона Олег Хорохордин объяснил невозможность такого решения. Тем не менее, на границах республики на время ограничительных мер были установлены посты.

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