Москва, , 13:40 — REGNUM Работа с пациентами с официально подтверждённым коронавирусом оплачивается по тарифу 1 рубль 9 копеек в минуту. Об этом 15 мая заявила фельдшер скорой помощи из Владимирской области Василиса Коновалова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам медработника, в мае в зарплатном квитке она увидела, что её надбавка за работу с больными COVID-19 пациентами составила всего 761 рубль.

«Нам сказали, что нам все высчитывают поминутно. По 1 рублю 9 копеек за одну минуту. Ещё 25 тысяч рублей перевели вчера и то не всем сотрудникам, а тем, кто был на вызове у пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией», — сказала Коновалова.

Однако 25 тысяч рублей, которые поручил выплатить врачам президент России Владимир Путин, поступают даже не всем врачам, которые работали с пациентами, у которых официально был подтверждён коронавирус. В числе таковых оказалась и сама Коновалова. Когда фельдшер напомнила руководству медучреждения о том, что работала с заражённым коронавирусом, ей ответили, что деньги выплатят, но уже в июне.

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