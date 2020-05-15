Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону у сотрудника исправительной колонии №2 выявили коронавирус. В настоящее время учреждение закрыто на карантин. Эту информацию, распространённые Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) по Ростовской области, подтвердили в региональном управлении ГУФСИН.

«Сотрудники ИК-2 переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждения. Для дежурной смены в учреждении организованы питание и коммунально-бытовое обеспечение», — цитирует портал donnews.ru представителя ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки проведено почти 3,8 тыс. исследований на коронавирус. Всего на Дону число носителей SARS-CoV-2 достигло 2,2 тыс. человек. Выздоровели 629 пациентов, скончались 25.