Белгород, , 13:27 — REGNUM Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки посещение парков, скверов, зон рекреации и работа летних кафе снова оказались под запретом в Белгородской области. Глава региона Евгений Савченко подписал соответствующее постановление, сообщили 15 мая на брифинге в региональном оперативном штабе.

В области вернуться к тем ограничениям, которые существовали до 12 мая 2020 года. Причиной тому стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, в последние дни в регионе не наблюдается значительного снижения случаев заражения коронавирусом.

«Мы вынуждены частично вернуться к режиму, который у нас существовал до 12 мая. Это значит приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли. Второе — приостановить функционирование парков, скверов и рекреационных зон», — пояснила вице-губернатор Ольга Павлова.

Прирост случаев заражения в регионе составляет 6%, тогда как в среднем по России — 4,5%.