Белгород, 15 мая 2020, 13:27 — REGNUM Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки посещение парков, скверов, зон рекреации и работа летних кафе снова оказались под запретом в Белгородской области. Глава региона Евгений Савченко подписал соответствующее постановление, сообщили 15 мая на брифинге в региональном оперативном штабе.
В области вернуться к тем ограничениям, которые существовали до 12 мая 2020 года. Причиной тому стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, в последние дни в регионе не наблюдается значительного снижения случаев заражения коронавирусом.
Прирост случаев заражения в регионе составляет 6%, тогда как в среднем по России — 4,5%.