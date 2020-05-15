Москва, , 13:22 — REGNUM Снижение продаж новой недвижимости на территории Новой Москвы по итогам 2020 года может составить 10−15%. Об этом 15 мая сообщил руководитель департамента по развитию новых территорий Владимир Жидкин на онлайн-конференции.

«По мнению девелоперов, с кем я вчера общался, 10−15% максимум будет снижение продаж по этому году. Это небольшой процент, на мой взгляд. Учитывая, что в Новой Москве объём продаж на текущий год около 2 млн квадратных метров, 200−250 тысяч квадратных метров снижения объёмов — это некритично для девелоперов, которые строят сейчас на новых территориях», — сказал он.

По мнению Жидкина, на результаты продаж в условиях ограничений влияет работа в системе онлайн-продаж.