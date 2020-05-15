Астрахань, , 13:20 — REGNUM В Астраханской области 15 мая подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областного правительства.

Всего в регионе зарегистрировано 984 подтверждённых случая. В инфекционных госпиталях для больных с COVID-19 находятся 326 человек. 294 человека выздоровели и были выписаны, семь человек скончались. У 41 тыс. 266 человек взяли 44 тыс. 142 анализа на коронавирус.

В качестве контактных лиц на учёте состоят 7 тыс. 33 человека. Под амбулаторным наблюдением находятся 2 тыс. 400 человек, 3 тыс. 833 человека сняты с учёта.

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