Москва, , 13:19 — REGNUM Представитель Экспертного института социальных исследований Александр Малахов специально для ИА REGNUM прокомментировал широко обсуждаемые статистические данные по тематике распространения коронавирусной инфекции и борьбе с ней.

«Статистика вещь любопытная, и очень часто в ней используется прием «сравнивать круглое с мягким». При всех прочих, на сегодняшний момент — прямо сейчас — нет полных данных, для того, чтобы делать какой-то анализ, и на основании этого анализа делать выводы», — рассказал Александр Малахов.

«Если сравнивать просто количество умерших в различные периоды, например. в прошлый год и текущий год, то большой вопрос — от чего люди умирают? Если сравнивать количество заболевших и количество не заболевших, то опять таки, на картину сильно влияет количество проведенных тестов, и здесь все по-разному. Если сравнивать общие цифры по стране, то большой вопрос — плотность населения, количество мегаполисов, когда нет уставленных общих правил статистики, мы опять возвращаемся к ситуации, в которой «сравниваем круглое с мягким». Посмотрите на карандаш — с одной стороны он прямоугольный, с другой стороны круглый. Если брать цифры по Москве, то Москва и Подмосковье — самые густонаселенные регионы России. Кроме всего прочего, нужно понимать, что это наиболее насыщенные медицинской инфраструктурой регионы. Поэтому сюда везут всех тяжелобольных. Если сравнивать страны, то тоже большой вопрос — где и на какое время пришелся пик? Если говорить о Европе, то там та же сама туристическая активность сильно выше, туристический сезон начинается раньше, чем у нас, в России, и возможность распространения, естественно, сильно выше», — продолжил эксперт.

«Поэтому, на мой взгляд, выкладки, которые основываются на попытках сравнить цифры прошлого года и текущего года, не очень корректны, и уж, совершенно точно, не валидны. Правильнее было бы, наверное, на мой взгляд, оценивать степень готовности к такой сложной форме коронавирусной инфекции, с высоким процентом смертности. И здесь, как раз речь о том, успели или не успели подготовиться? Никто не успел подготовиться. Говорить о том, целесообразно или не целесообразно вводились карантинные меры? Нам они позволили увеличить количество койко-мест в разы. Следовательно, вероятность того, что люди будут выживать, становится гораздо выше», — подчеркнул эксперт ЭИСИ.

«Если говорить о том, какие компенсирующие меры принимались к карантину — здесь тоже все по-разному. Ведь сплошь и рядом муссируется тема «вертолетных денег» — имеет смысл раздавать деньги всем, или целевым назначением? На мой взгляд, предложения, который озвучил президент, в первую очередь направлены на сохранение генофонда и сохранение экономики. насколько они были правильными — покажет время. Но то что они стратегические, а не популистские — это совершенно точно», — завершил свой комментарий Алексей Малахов.

Читайте также: Эксперт о критике РФ западными странами по COVID-19: «На воре шапка горит»