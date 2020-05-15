Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал с визитом во временный госпиталь, развернутый для зараженных коронавирусом в конгрессно-выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове. На этот стационар неоднократно жаловались пациенты.

Госпиталь в «Ленэкспо» Иван Петров © ИА REGNUM

Информацию об этом распространила муниципальный депутат МО «Гавань» Нэлли Вавилина, которой об этом сообщила одна из пациенток.

Утром 15 мая в «Ленэкспо» нагрянула инспекция, в ней участвует и начальник Госпиталя ветеранов войн, к которому прикреплен временный стационар, Максим Кабанов.

«К нам приехал Беглов со свитой. И начальник госпиталя Кабанов. Появились новые медики», — написала депутату Эльмира Абудлкадырова, которая госпитализирована в «Ленэкспо» с 4 мая.

Информацию о визите Беглова изданию «Невские новости» подтвердили и в пресс-службе губернатора. Врачи рассказали главе города об условиях содержания больных и о мерах безопасности, которые предпринимаются при работе с пациентами.

Заметим, ранее пациенты неоднократно жаловались на то, что в «Ленэкспо» отправляют насильно даже тех, кто переболел пневмонией в других больницах и показал отрицательный тест на коронавирус, содержат там их рядом с теми, у кого тесты положительные, жаловались и на нехватку медиков и ухода.

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Так, в госпиталь на 1000 коек изначально полагалось направить всего 18 врачей и 36 медсестер, а в итоге на 400 больных, по некоторым данным, в начале недели было только четыре медсестры. Депутат Вавилина 12 мая направила обращение Беглову и главе Минздрава Михаилу Мурашко с требованием разобраться в происходящем и лично проинспектировать «Ленэкспо».

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