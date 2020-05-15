Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:19 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал с визитом во временный госпиталь, развернутый для зараженных коронавирусом в конгрессно-выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове. На этот стационар неоднократно жаловались пациенты.
Информацию об этом распространила муниципальный депутат МО «Гавань» Нэлли Вавилина, которой об этом сообщила одна из пациенток.
Утром 15 мая в «Ленэкспо» нагрянула инспекция, в ней участвует и начальник Госпиталя ветеранов войн, к которому прикреплен временный стационар, Максим Кабанов.
«К нам приехал Беглов со свитой. И начальник госпиталя Кабанов. Появились новые медики», — написала депутату Эльмира Абудлкадырова, которая госпитализирована в «Ленэкспо» с 4 мая.
Информацию о визите Беглова изданию «Невские новости» подтвердили и в пресс-службе губернатора. Врачи рассказали главе города об условиях содержания больных и о мерах безопасности, которые предпринимаются при работе с пациентами.
Заметим, ранее пациенты неоднократно жаловались на то, что в «Ленэкспо» отправляют насильно даже тех, кто переболел пневмонией в других больницах и показал отрицательный тест на коронавирус, содержат там их рядом с теми, у кого тесты положительные, жаловались и на нехватку медиков и ухода.
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Так, в госпиталь на 1000 коек изначально полагалось направить всего 18 врачей и 36 медсестер, а в итоге на 400 больных, по некоторым данным, в начале недели было только четыре медсестры. Депутат Вавилина 12 мая направила обращение Беглову и главе Минздрава Михаилу Мурашко с требованием разобраться в происходящем и лично проинспектировать «Ленэкспо».
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