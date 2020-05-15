Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу планируют переквалифицировать действия мужчины, который ударил в лицо контролёра в метро в ответ на требование надеть защитную маску при входе в вестибюль.

Пассажиры в метро в первый день массочного режима в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в отношении хулигана органы МВД России по Санкт-Петербургу ранее возбудили дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

Как сообщалось, инцидент произошел утром 14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская» на первой (красной) линии Петербургского метрополитена.

На законное требование контролера надеть защитную маску мужчина ударил сотрудника подземки кулаком по лицу. Вечером того же дня дебошир был задержан сотрудниками полиции. Потерпевший после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение.

Известна личность хулигана — неработающий 34-летний Марат М., ранее судимый за незаконное хранение наркотиков.

«В настоящее время решается вопрос о переквалификации действий подозреваемого по более тяжкой статье УК РФ, предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили 15 мая в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, с 12 мая в Петербурге запрещено появляться в общественных местах и общественном транспорте, включая такси, без средств защиты. Петербургский метрополитен в связи с этим потребовал от всех пассажиров надевать маски при входе в вестибюль.

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