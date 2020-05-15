Пермь, , 13:10 — REGNUM В Соликамске Пермского края объявлен режим повышенной готовности из-за подтопления домов и приусадебных участков в селе Тюлькино, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Паводок в селе Тюлькино Solkam.ru

«Подъем воды на территории Соликамского городского округа не был спрогнозирован. В сводках краевого МЧС за май наша территория ни разу не фигурировала как находящая в зоне риска. Таким образом, подъем воды стал неожиданным для всех», — подчеркнули в мэрии.

В оздоровительный лагерь «Лесная сказка» 14 мая эвакуировано 13 человек, в том числе девять детей, а к родственникам — 16 человек. Пункт временного размещения рассчитан на 200 человек.

За двое суток (12−13 мая) уровень воды в реке Кама в районе поселка резко вырос. На 14 мая до опасного уровня оставалось всего 20 см. Подобной ситуации не наблюдалось с 1993 года.

Под водой оказалось 300 метров дороги, ведущей в Тюлькино. В результате трассу закрыли для движения легкового транспорта. Исключение составили лишь для машин полиции. Подтопленными оказались 67 домов.

В настоящее время в населенном пункте продолжают работу аварийные бригады, техника. Силами МЧС и пожарной охраны идёт откачка воды из затопленных дворов.

По данным регионального оперштаба, на 15 мая на контроле краевых властей находится 15 населенных пунктов в семи муниципальных районах и городских округах, где имеются подтопленные приусадебные участки и жилые дома.