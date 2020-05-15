Благовещенск, , 13:13 — REGNUM В Амурской области по состоянию на 15 мая выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражённых с начала наблюдений составило 204 человека, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.

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Из 204 заражённых полностью вылечены и выписаны из госпиталей 44 человека. 1 пациент скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом выявлен на Курилах. В Южно-Курильске власти ввели режим ЧС.