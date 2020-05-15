Нур-Султан, , 13:08 — REGNUM Традиционное очное обучение в школе является наиболее эффективной и удобной формой обучения. Об этом 15 мая написал министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов на своей странице в Faccebook.

Министр отреагировал на петицию «За традиционные очные школы». «Никто традиционную форму очного обучения не отменяет», — написал Аймагамбетов. Он отметил, что переход на дистанционный формат был вынужденный.

Вместе с тем министр отметил необходимость развития в школах информационных технологий на случай экстренной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая на заключительном заседании государственной комиссии по обеспечению режима ЧП президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть содержание образовательных программ с учетом дистанционных технологий.

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