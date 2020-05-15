Грозный, , 13:07 — REGNUM Дагестанской больнице предоставлена очередная партия медикаментов и средств защиты от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В центральную больницу города Хасавюрта из Чечни поступило медоборудование на сумму свыше 2 млн рублей, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Благотворительной организацией передана партия дорогостоящих препаратов. Это передовые лекарства для заражённых коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Было закуплено в том числе 10 концентраторов кислорода и пульсиаксиометры, которые распределили между всеми отделениями Хасавюртовской больницы. Для малоимущих семей, в которых на домашнем лечении находятся родные, были закуплены лекарства на сумму около 200 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Чечни в Дагестан была направлена помощь нуждающимся в период пандемии коронавируса на сумму свыше 13 млн рублей.