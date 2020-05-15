Брянск, , 13:09 — REGNUM Количество зарегистрированных экологических преступлений за четыре месяца 2020 года возросло более чем в два раза в Брянской области по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Браконьеры совершили уже 58 преступлений, сообщили 15 мая в пресс-службе региональной прокуратуры.

Наибольшее количество экологических преступлений зарегистрировано на территории Навлинского и Карачевского районов. Чаще всего браконьеров ловят за незаконной рубкой лесных насаждений — 25 случаев, 22 раза они уничтожали или повреждали леса. На незаконной добыче водных биологических ресурсов попались семь человек, четверых уличили в незаконной охоте.

Сумма причинённого экологическими преступлениями ущерба составила 18,704 млн рублей.