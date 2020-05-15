Сеул, , 13:10 — REGNUM В связи с распространением коронавируса в апреле 2020 года кинотеатры в Южной Корее посетили 12,37 млн человек, что на 92,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского совета по кинематографии (KOFIC).

По их словам, это самый низкий месячный показатель с 2004 года. Выручка кинотеатров также сократилась на 93,4%, до 7,5 млрд вон (~$6,09 млн).

Отмечается, что на фоне переноса премьер новых фильмов из-за коронавируса в Южной Корее увеличилось число повторных показов прошлых хитов, таких как «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла и «Мстители» Джосса Уидона.

Кроме того, в связи с тем, что крупные отечественные и американские дистрибьюторы переносят дату выпуска новых фильмов, на первый план вышли мелкие и средние дистрибьюторы.