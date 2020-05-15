Москва, 15 мая 2020, 13:04 — REGNUM У России одна из наиболее продуманных программ возвращения соотечественников и это невозможно скрыть от других граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя просьбу иностранцев помочь им покинуть США.
Как сообщало ИА REGNUM, жители нескольких стран бывшего СССР попросили помощи у посольства России в США в связи с невозможностью покинуть эту страну из-за введённых там ограничений.
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