Воронеж, , 12:57 — REGNUM Увеличить коечный фонд для лечения пациентов с положительными тестами на коронавирус в целях скорейшего выхода из ограничительных мер поручил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба правительства региона.

«Развертывание новых коек нужно в первую очередь для выполнения методических рекомендаций Роспотребнадзора. Есть основания полагать, что все эти койки не будут заняты больными: ситуация в регионе контролируемая, медики и санврачи справляются с вызовом. А вот численный рост коек нужен, чтобы выполнить требования санитарной службы и как можно быстрее переходить от этапа к этапу по снятию ограничительных мер. Поэтому я дал поручение развернуть еще 399 коек», — пояснил Александр Гусев.

Отметим, что нормативная потребность для Воронежской области составляет 1 тыс. 686 коек. На данный момент для лечения пациентов с новой инфекции перепрофилировано 1 тыс. 796 — это 106,5% от плана. Подводка кислорода обеспечена к 1 тыс. 281 койке при расчетном нормативе 1 тыс. 180 (108,6% от плана).

По данным на 14 мая в регионе оставалось свободным 54% коечного фонда для лечения пациентов с положительными тестами на коронавирус. Коэффициент распространения инфекции составил 1,2 при норме в 1,0.