Тбилиси, , 12:57 — REGNUM Грузия надеется стать одной из первых стран, которая получит и начнет применять у себя вакцину от коронавируса, как только такая вакцина будет создана и зарегистрирована. Об этом в интервью Первому каналу Общественного телевидения Грузии заявила министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе.

«Мы активно включены во все те мероприятия, которые проводит Всемирная организация здравоохранения, и если вакцина будет зарегистрирована и у нас будет возможность ее применения, Грузия станет одной из первых стран и в процессе вакцинации населения», — заявила Тикарадзе, отметив, что «грузины любят во всем быть первыми».

Ранее директор Тбилисского центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе заявил, что Грузия будет одной из первых стран, которая получит препарат «ремдесивир» для лечения коронавируса. Более того, по его же информации, Грузия получит этот препарат от ВОЗ даже раньше, чем от производителя «ремдесивира», в рамках его испытаний на больных коронавирусом пациентах. Препарат будет применяться для лечения тяжело больных, когда все остальные методы окажутся неэффективными.