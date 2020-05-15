Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Свердловской области запретило проводить мероприятия, посвящённые священному для мусульман месяцу Рамадан, в мечетях. Документ опубликован на портале ведомства.

Постановление подписал главный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских.

Кроме того, не дозволяется проводить и другие массовые религиозные мероприятия, а также посещать кладбища до 1 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные ограничения действовали по 30 апреля 2020 года.

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