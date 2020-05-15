Стокгольм, , 12:59 — REGNUM Антье Джекелен, архиепископ Шведской Церкви, считает, что «вся человеческая семья Бога» должна вместе бороться с пандемией коронавируса. В своей проповеди она обратилась к призыву нынешнего Великого Имама Ахмеда эль-Тайеба и попросила Бога вразумить политических лидеров всех стран, чтобы те «говорили правду». Таким образом, она призывает всех христиан и мусульман объединиться в эти непростые времена для всего человечества и вместе противостоять угрозе. Об этом 14 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

В своем Твиттере Антье Джекелен распространяет призыв Папы Римского Франциска и Великого Имама Ахмеда эль-Тайеба к совместной молитве против пандемии коронавируса. Папа и имам «призывают верующих во всем мире объединиться сегодня ради человечества во времена пандемии», — написала она в своем микроблоге.

В то же время Джекелен записала молитву в Уппсальском соборе, во время которой призвала Бога направлять действия политических руководителей всех стран, чтобы те не распространяли «дезинформацию» о коронавирусе.

Таким образом, своими действиями архиепископ Шведской Церкви Антье Джекелен пытается объединить усилия верующих двух крупных религий ради жизни миллионов людей по всему миру.