Чебоксары, , 12:53 — REGNUM В столице Чувашии с 16 мая начнут составлять акты об административных нарушениях за нарушение «масочного» режима. Власти ссылаются на «недостаточно высокое» самосознание горожан, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

Сбор у здания администрации Чебоксар Cap.ru

15 мая мобильные группы в городе продолжают информирование граждан о рисках заражения и соблюдении «масочного» режима, который стал обязательным при посещении магазинов, пользовании транспортом, местах массового скопления людей.

По данным отдела транспортного обеспечения мэрии Чебоксар, в течение недели «лишь 50% находящихся в салонах троллейбусов и автобусов людей были в индивидуальных средствах защиты», после введения обязательного «масочного» режима показатель достиг 88%.

«Необходимо в общественном транспорте и магазинах также предупреждать горожан об административной ответственности, работать с собственниками, перевозчиками, фиксировать нарушения требований. Совместно с представителями контрольно-надзорных органов составлять акты об административных нарушениях», — дал поручение сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков.

Ранее на городском оперативном штабе Алексей Ладыков отметил, что о рисках заражения чебоксарцам рассказывают всеми возможными способами, но самосознание горожан на практике недостаточно высокое, что подвергает опасности окружающих. Он поставил задачу усилить информирование жителей о введении масочного режима при посещении мест общего пользования.

С 16 мая уполномоченные органы планируют выписывать протоколы об административном правонарушении.

Напомним, статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», введённая 1 апреля 2020 года, предусматривает штрафные санкции для физлиц от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц размер штрафа составляет от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 мая (10:35 мск) в Чувашии официально выявлено 1522 заражённых, в том числе за последние сутки — 83.

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С 12 мая в Чувашии действует обязательный «масочный» режим. Средства защиты необходимо использовать при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг, выполнения работ.

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