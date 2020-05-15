Брюссель, , 12:52 — REGNUM Предприятия сферы общественного питания, спорта и культуры, розничной торговли, гостиничного бизнеса и многих других сфер, зависящих от путешествий, встреч людей и личного взаимодействия, ожидает впереди очень тяжелый период по выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Потенциальный риск пандемии для представителей разных профессий и рабочих мест в европейских странах оценило подразделение Евросоюза, агентство Cedefop.

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В проведённом исследовании аналитики установили связь рабочих навыков с риском или устойчивостью профессий при необходимости соблюдения обязательных мер социального дистанцирования, пишет РИА Новости. Так, выяснилось, что от личного социального взаимодействия сильно зависят 60 из почти 300 навыков. В основном они применяются в сферах коммуникаций, сотрудничества и творчества, оказания помощи и ухода, предоставления личных услуг, исполнительских видов искусства или создания медиа-контента.

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При этом 44 навыка имеют высокий потенциал для удаленной работы, например, как в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В докладе отмечено, что почти треть (30%) рабочей силы Евросоюза подвергается очень высокому или высокому риску социального дистанцирования. В то же время, 7% работников могут продолжать выполнять свои задачи без серьезных сбоев. Инженеры, преподаватели, офисные служащие, ученые и IT-специалисты работают с небольшим риском или вообще без него.