Сингапур, , 12:51 — REGNUM Число выявленных заражений новой коронавирусной инфекцией в Сингапуре за минувшие сутки возросло на 793 случая. Об этом 15 мая сообщает минздрав страны.

Таким образом, общее число инфицированных за время пандемии в стране выросло до 26 891 человека.

При этом сообщается, что свыше 20 пациентов скончалось от COVID-2019 за прошедшие 24 часа.

Отметим, с 5 мая на территории Сингапура была возобновлена работа части предприятий страны, а с 12 мая начали действовать новые ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса.