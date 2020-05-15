Пермь, , 12:50 — REGNUM В Перми медработники краевой детской больницы присоединились к акции «На работу на велосипеде», сообщает краевой минздрав.

В условиях эпидемии COVID-19 поездки в клинику на велотранспорте стали актуальными, поскольку позволяют сокращать количество физических контактов с окружающими, помогают удовлетворять минимальную потребность в ежедневной физической нагрузке, укрепляют здоровье, служат проявлением заботы об экологии.

По словам врача отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи Олеси Рахмангуловой, утренняя поездка на велосипеде — это непередаваемый заряд бодрости. Врач-рентгенолог Виктор Дробаха отметил, что никогда не упускаетвозможностидобраться до работы на велосипеде. Он подает пример своим детям и приобщает их к здоровому образу жизни.

Добавим, акция проводится трижды в год. Для начинающих участников акции устраивают конкурсы и делают в городе «энергетические точки». Но учитывая эпидобстановку, связанную с распространением коронавируса, реализация этого пункта отложена до старта сентябрьской акции.

Напомним, с 12 мая в Прикамье смягчили режим самоизоляции, разрешив прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

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