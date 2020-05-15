Стокгольм, , 12:55 — REGNUM Многие сотрудники в сфере здравоохранения Швеции до сих пор не знают, когда им позволят уехать в отпуск. Между разными регионами страны существует большая разница в мерах компенсации, предлагаемых сотрудникам, если они согласятся отложить свой отпуск в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 15 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Это тяжело! Я сказал своему молодому человек, что мы можем провести выходные вместе, но он не должен рассчитывать на это», — поделилась Пернилла Эн, которая работает в реанимационном отделении.

Так, например, в Йёнчёпинге медперсонал не получил график отпусков. Медики и медсестры, которые спасают жизни пациентов с коронавирусом, не смогут получить четырехнедельный отпуск. Рассчитывать они могут только на три недели отдыха. Но им вообще не предложили взамен никакой финансовой компенсации в то время, как в Вестра-Гёталанде медработникам предлагают чуть более $800 за такие неудобства.