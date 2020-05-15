Воронеж, , 12:47 — REGNUM Прокуратура Орловской области начала проверку по сообщениям в СМИ о нарушениях при начислении стимулирующих надбавок, сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова 15 мая. Прокуроры намерены также дать оценку действиям чиновников в случае выявления нарушений.

«В ходе проверки прокуратурой будет проверено соблюдение требований законодательства при начислении стимулирующих выплат врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными новой коронавирусной инфекцией, а также их фактическая выплата», — уточнила представитель прокуратуры.

Накануне, 14 мая, в ходе брифинга руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин сообщил о том, что медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получили все выплаты за апрель, и в ближайшее время планируется начать выплаты за май.