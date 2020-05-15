Симферополь, , 12:49 — REGNUM Власти Крыма и Краснодарского края скоординируют меры по открытию пансионатов и санаториев. Об этом 15 мая на заседании оперативного штаба сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Мы с коллегами из Краснодарского края понимаем ситуацию. У них тоже нет окончательного решения, решение открыть санатории с медицинской лицензией пока предварительное. Мы договорились, что до 21 мая ещё раз координируем план действий. Они у себя будут корректировать планы работ», — отметил Аксёнов.

По его словам, окончательное решение о работе туристической отрасли будет принято до июня.

Как сообщало ИА REGNUM, перед введением режима самоизоляции в республике, который действует до 31 мая, в министерстве курортов и туризма РК сообщили о том, что до 6 апреля большинство туристов, находящихся в санаториях и пансионатах Крыма, покинут их.

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