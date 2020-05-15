15 мая 2020 | Время чтения 6 мин

В случае, если миру не удастся справиться с эпидемией коронавируса, социум действительно претерпит достаточно сильные изменения. Уже сейчас стало заметно, что во многих сферах «король» — не то что голый, но по крайней мере что-то не так с его туалетом. «Зачем нужны традиционные университеты?», «Зачем нужны дипломы?» и «Почему мы должны переплачивать людям из Москвы, когда мы можем нанять людей из Курска или Омска за меньшие деньги, а квалификация у них не хуже?». Это далеко не все вопросы...

Светлана Шаповалова, , 13:35 — REGNUM Долгое воздействие вирусной угрозы может иметь самые далеко идущие последствия — вплоть до исхода значительной части населения из мегаполисов в малые города и пригороды. Существует прогноз о том, что в случае, если в течение года не будет найдено достаточно надёжного средства защиты от SARS-CoV-2, можно ожидать, что привычная офисная модель работы существенно трансформируется и по форме, и по сути. Огромные офисные муравейники окажутся невостребованными, организации преобразуются в сетевые структуры, состоящие из небольших команд, общающихся в онлайне и только изредка встречающихся «в реале». Под вопросом окажутся все привычные формы офлайн-образования, которые держались до сих пор исключительно на силе традиции и привычек. Так считает создатель канала «На удаленке PRO» Антон Арнаутов. Свои представления о возможных глобальных изменениях, связанных с коронавирусом, он изложил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM:

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Какими в вашем представлении могут быть глобальные изменения, связанные с коронавирусом?

Антон Арнаутов: «Мнение большинства экспертов сводится к тому, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, какой характер будет носить эпидемия в дальнейшем. Если миру в ближайшее время (от нескольких месяцев до полугода) удастся найти какое-то действенное средство, чтобы остановить инфекцию, и она больше не будет возвращаться, то эффект будет минимальный в том смысле, что каких-то радикальных изменений наших привычек, нашего общественного устройства и так далее вряд ли можно ожидать. Будет просто тюнинг.

Мы ускоримся в принятии, например, цифровых инструментов. Повсеместно. И на работе все компании сейчас дружно переходят на электронный документооборот. Я думаю, что мы все будем употреблять гораздо меньше бумаги. Но это не приведёт к каким-то радикальным изменениям. Потребители ещё более решительно перейдут на пользование дистанционными услугами — финансовыми, государственными, разными. Но это не приведёт к глобальной перестройке социума, нашей повседневной жизни.

Но если такого средства в ближайшие несколько месяцев найдено не будет и пандемия начнёт возвращаться к нам, как говорят некоторые, то тогда это действительно может привести к очень серьезным изменениям и в нашей социальной жизни, и в экономике, и в устройстве бизнеса. Вплоть до архитектуры. Сейчас достаточно много литературы о том, как предыдущие эпидемии повлияли на весь мир. Например, эпидемия чумы 19-го века привела к перестройке городов: новые районы построены по другим принципам, потому что потребовался новый уровень санитарии и возможности прекращения распространения инфекции. Вспышка туберкулёза в Европе конца 19-го — начала 20-го века привела во многом к этим чистым формам, минималистичному дизайну. А на самом деле просто боролись с распространением инфекции.

Мишель Серр. Чума в Марселе. 1720

ИА REGNUM: Можно ли ожидать, что привычная офисная модель работы существенно трансформируется и по форме, и по сути?

Антон Арнаутов: Коронавирус в этом плане, если он останется с нами хотя бы на год, очень сильно повлияет на организацию нашей работы в принципе. Офисы серьезно видоизменятся — никто не знает как. Может быть, это будут какие-то кубиковые помещения, в которых сотрудников будут специально изолировать друг от друга. Кто-то, наоборот, говорит, что все мы будем собираться время от времени на каких-то открытых, свободных пространствах. Никто этого сейчас толком не знает, и никто не понимает, как с этим на самом деле бороться.

Наши социальные привычки тоже сильно изменятся. Вместе с тем общество держится на устойчивых таких привычках, они меняются очень медленно, но я думаю, что годы устойчивого воздействия могут оказаться достаточным для того, чтобы изменить нашу жизнь. Мы, например, перестанем мотаться по миру в поисках острых ощущений, как мы это делали раньше: чтобы погреться на пляже улетали за несколько тысяч километров. Если вирус останется с нами надолго, уже через пару лет это может казаться довольно странным.

ИА REGNUM: Насколько сильно трансформируются привычные формы офлайн-образования?

Антон Арнаутов: То же самое касается образования, которое после религии является одной из самых традиционных форм социальной деятельности. Да, действительно, всё, что нас окружает в плане образования, это какие-то атавизмы — то ли средневековой Европы, то ли из 19-го века в виде школ, которые мы сейчас имеем. Это не упрёк, это констатация факта, что эта сфера действительно меняется очень медленно по определению. Сейчас стало понятно во многих сферах, что действительно — «король» не то что голый, но по крайней мере что-то у него не так с туалетом, что, действительно, многие формы уже архаичны, существуют только в силу традиций. Но это отнюдь не означает, что общество тут же от них откажется. Для того чтобы это случилось, общество должно пережить очень сильный шок. Если этот шаг будет продолжительным, то, действительно, можно ожидать, что много перейдёт в онлайн, многое вообще непонятно, куда перейдёт.

Например, моему ребёнку сейчас 14 лет. Он уже сейчас довольно много всего знает и всего освоил. В принципе, через несколько месяцев он станет вполне себе самостоятельным специалистом. Зачем ему ещё заканчивать шестилетнее образование? Это вопрос, который остается открытым. Но для того чтобы общество стало вполне серьезно задавать себе эти вопросы, оно должно очень сильно измениться.

Ханна Паули. Чтение вслух

Изменит ли нас коронавирус — зависит от характера этой пандемии. Наверное, мы начнём быстрее двигаться в сторону онлайна, мы ещё более остро начнём задавать себе вопросы: «Зачем нужны традиционные университеты?», «Зачем нужны дипломы?». Работодатели уже сейчас задают себе вопросы: «Почему мы должны переплачивать людям из Москвы, когда мы можем нанять людей из Курска или Омска за меньшие деньги, а квалификация у них не хуже?». Но это — сейчас. Опять же: чуть-чуть отпустит — и может многое вернуться на свои места. Но если не отпустит, то эти вопросы начнут нарастать, социум будет сдвигаться.

ИА REGNUM: Интерес к вашему каналу «На удаленке PRO» за последние два месяца увеличился?

Антон Арнаутов: Канал читают профессионалы, те, кто сам руководит какими-то бизнесами. И вот у них после первой эйфории перехода становится понятно, что проблем достаточно много, они серьезные, что решать их мы не умеем, мы не привыкли к этому. И вот, действительно, возникает потребность обмениваться опытом в этом плане. Особого массового интереса нет, массово все ждут, когда откроют бизнес.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса в России нерабочим был весь апрель и первые недели мая. По состоянию на 15 мая в 85 регионах России зарегистрировано 262 843 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлении 58 226 человек.

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