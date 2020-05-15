Москва, , 12:41 — REGNUM Власти Москвы обсуждают изменение правовых актов, по которым будет усилен контроль за использование масок и перчаток посетителями магазинов. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передаёт ТАСС.

Согласно изменениям, «предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Немерюк рассказал, что нарушения масочного и перчаточного режима в Москве являются единичными.