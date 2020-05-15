Тбилиси, , 12:35 — REGNUM

Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии включится в глобальные инициативы Microsoft. Как сообщила пресс-служба министерства, этот вопрос министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели обсуждал в ходе видеоконференции с вице-президентом направления образования корпорации Microsoft Энтони Сальсито.

Министр поблагодарил собеседника за высокую оценку тех мероприятий, которые его ведомство провело для внедрения в Грузии дистанционного обучения, и за многие успешные проекты, которые при содействии корпорации были осуществлены в сфере образования Грузии.

«Можно смело сказать, что внедрение на образовательном пространстве апробированной и легкой в использовании программы Microsoft Teams сыграло значительную роль в успехе системы образования Грузии. Опыт, который мы получили во время кризиса, пригодится нам и в посткризисный период. Верю, что когда мы вернемся к традиционным методам обучения, новосозданная виртуальная инфраструктура останется важной составной частью системы образования Грузии», — заявил Михаил Чхенкели.

На встрече обсуждались возможности подключения Грузии к глобальным инициативам Microsoft не только в сфере образования, но и в направлениях культуры и электронного спорта и внедрения этих программ в школах и вузах страны.

Энтони Сальсито поддержал инициативу перевода программы Microsoft Teams на грузинский язык.

В планах министерства — внедрение с сентября в 150 школах в масштабе Грузии в пилотном режиме образовательной программы Microsoft — Minecraft Education Edition, которая затем поэтапно охватит все школы.

По мнению Михаила Чхенкели, обучение игровым методом сделает учебный процесс более эффективным и интересным.

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