Воронеж, , 12:33 — REGNUM Тестирование на антитела к коронавирусу начнётся в Воронежской области с 18 мая, первыми тестирование пройдут медицинские работники. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба правительства региона.

«Мной принято решение о дополнительном внимании к врачам «на передовой». С 18 мая в регионе начнется определение доли тех, кто имеет иммунитет к Covid-19. И на первом этапе скрининговые исследования проведем именно среди медработников», — цитирует пресс-служба губернатора Александра Гусева.

Всего в регионе на 15 мая подтверждено 1074 случая заражения коронавирусом, в том числе 46 — за последние сутки. 15 человек с положительными тестами на коронавирус скончались.