Москва, , 12:35 — REGNUM Никаких планов по введению выездных виз для российских граждан после спада пандемии коронавируса нет. Об этом заявил 15 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК.

Он подчеркнул, что не видит никакой необходимости в визах на выезд и не слышал о подобных инициативах среди тех, кто имеет какое-либо отношение к принятию подобных решений.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность введения в России выездных виз Лавров также опроверг в середине апреля. При этом он отметил, что вряд найдутся желающие выезжать из страны в период пандемии, однако и запретов на такие перемещения быть не может.

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