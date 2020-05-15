Москва, , 12:29 — REGNUM Правительством России подготовлены поправки для поддержки самозанятых граждан в условиях распространения коронавируса. Об этом 15 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.

Изменения в законодательстве предполагают возвращение самозанятым налога на доходы, уплаченного за 2019 год, и выделение «налогового капитала» в один МРОТ.

Самостоятельно работающим индивидуальным предпринимателям также предусмотрен налоговый вычет в размере минимального размера оплаты труда.

«Соответствующие поправки в законодательство подготовлены», — заявил Мишустин.