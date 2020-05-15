Казань, , 13:12 — REGNUM Главой Татарии Рустамом Миннихановым 14 мая, в канун международного дня семей, подписан указ о награждении медалями «Материнская слава» троих многодетных матерей.

В документе говорится, что за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций наградить медалью Республики Татарстан «Ана даны — Материнская слава»: Гайнуллину Гульназ— мать пятерых детей из деревни Азбаба Апастовского района; Сидорову Татьяну— мать пятерых детей из села Лельвиж Кукморского района, Романову Наталью— мать пятерых детей из села Киртели Тетюшского района.

Напомним, что 15 мая — международный день семьи. В России в 2020 году этот праздник отмечают в 27 раз. В Татарии медаль «Ана даны — Материнская слава» учреждена в 1999 году. Ею награждают женщин, родивших и воспитавших пять и более детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии для получения земельных участков включены в списки 56 тыс. многодетных семей, из них 36 тыс. или 65% уже обеспечены участками.

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